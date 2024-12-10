Ромеро подверг критике руководство «Тоттенхэма» за недостаточное усиление состава

Центральный защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро считает, что «шпоры» недостаточно усиливают состав, чтобы конкурировать с другими клубами в английской Премьер-лиге.

«Манчестер Сити» борется за все трофеи каждый год. Заметно, как «Ливерпуль» укрепляет свой состав. «Челси» усиливает свою команду и сначала выступает не очень хорошо, затем снова укрепляется, и теперь все видят их результаты. Это то, чему нужно подражать. Необходимо понимать, когда что-то идёт не так. Надеюсь, они [руководство «Тоттенхэма»] видят это», — приводит слова Ромеро BBC.

После 15 туров чемпионата Англии лондонский клуб набрал 20 очков и занимает 11-е место.

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