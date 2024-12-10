Колыванов — о чистке в «Спартаке»: футболисты хотят играть, а не протирать лавочку

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал информацию, что в зимнее трансферное окно «Спартак» может расстаться с восемью футболистами.

«Это нормально, что «Спартак» могут покинуть зимой восемь футболистов. Они хотят играть, а не протирать лавочку, ведь находятся в хорошем футбольном возрасте. Если клубу поступят выгодные предложения, почему бы не попробовать?

Что касается отсутствия спортивного директора в «Спартаке» перед зимним трансферным окном, команда же играла — и не возникало каких-то проблем. В любом случае спортивный директор нужен — надо будет много работать на трансферном рынке», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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