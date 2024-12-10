Даса: не видел никаких переживаний у Тюкавина, когда у него была безголевая серия

Защитник московского «Динамо» Эли Даса поделился мнением об игре 22-летнего форварда Константина Тюкавина.

«Не видел никаких расстройств и переживаний у Тюкавина, когда у него была безголевая серия. Он — профессионал. Но не забывайте, что Костя ещё очень молод. У молодых ребят порой могут быть тяжёлые периоды. Но в целом Тюкавин проделывает отличную работу. Даже когда Костя не забивает, он очень много и полезно трудится на благо команды. Без сомнений, Тюкавин всё ещё один из лучших форвардов лиги», — приводит слова Дасы Legalbet.

Напомним, в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» Тюкавин оформил дубль и сделал результативную передачу. До этой игры 22-летний нападающий последний раз забивал в чемпионате России во встрече 12-го тура с «Рубином» (0:4).

Всего в нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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