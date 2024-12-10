Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дуарте: я хотел доказать, что достоин играть именно здесь, в «Спартаке», и мне это удалось

Дуарте: я хотел доказать, что достоин играть именно здесь, в «Спартаке», и мне это удалось
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте ответил на вопрос, не задумывался ли он уйти из клуба в период, когда не проходил в основной состав команды.

— Сидя в запасе, не подумывал о смене команды?
— Такие решения зависят от множества факторов. Но у меня в мыслях ничего подобного не было. Я хотел доказать, что достоин играть именно здесь, в «Спартаке». Рад, что мне это в конечном итоге удалось, — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В нынешнем сезоне Дуарте принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
«Этот «Спартак» и в Лиге чемпионов достойно сыграл бы». Как Дуарте раскрылся после критики
Эксклюзив
«Этот «Спартак» и в Лиге чемпионов достойно сыграл бы». Как Дуарте раскрылся после критики

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android