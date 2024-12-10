Дуарте: я хотел доказать, что достоин играть именно здесь, в «Спартаке», и мне это удалось

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте ответил на вопрос, не задумывался ли он уйти из клуба в период, когда не проходил в основной состав команды.

— Сидя в запасе, не подумывал о смене команды?

— Такие решения зависят от множества факторов. Но у меня в мыслях ничего подобного не было. Я хотел доказать, что достоин играть именно здесь, в «Спартаке». Рад, что мне это в конечном итоге удалось, — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В нынешнем сезоне Дуарте принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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