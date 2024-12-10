Алексис Дуарте: чувствую любовь болельщиков «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте рассказал, в каких качествах он прибавил за последние годы.

— Сейчас ты уже другой футболист, чем был в 2022-м?

— Определённо — да. Самое главное, что я полностью освоился здесь. И моя семья — тоже. Теперь чувствую себя в России и в «Спартаке» намного более комфортно, чем два года назад.

— В чём ты прибавил?

— В первую очередь — в физике. Плюс стал значительно опытнее.

— А изменения в отношении фанов к тебе уловил?

— 100%. Я чувствую любовь наших болельщиков.

— Ты счастливый человек?

— Сейчас я очень счастлив. И я, и моя семья, — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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