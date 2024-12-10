Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексис Дуарте: чувствую любовь болельщиков «Спартака»

Алексис Дуарте: чувствую любовь болельщиков «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте рассказал, в каких качествах он прибавил за последние годы.

— Сейчас ты уже другой футболист, чем был в 2022-м?
— Определённо — да. Самое главное, что я полностью освоился здесь. И моя семья — тоже. Теперь чувствую себя в России и в «Спартаке» намного более комфортно, чем два года назад.

— В чём ты прибавил?
— В первую очередь — в физике. Плюс стал значительно опытнее.

— А изменения в отношении фанов к тебе уловил?
— 100%. Я чувствую любовь наших болельщиков.

— Ты счастливый человек?
— Сейчас я очень счастлив. И я, и моя семья, — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Этот «Спартак» и в Лиге чемпионов достойно сыграл бы». Как Дуарте раскрылся после критики
Эксклюзив
«Этот «Спартак» и в Лиге чемпионов достойно сыграл бы». Как Дуарте раскрылся после критики

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android