Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков сравнил «Ростов» с английским футбольным клубом

Вратарь самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Песьяков сравнил игру своей бывшей команды «Ростов» с английским «Шеффилдом».

«Стал ли «Ростов» сильнее? На самом деле я не успел ни с кем пообщаться. Увидел Джонатана Альбу. Говорю: «Я играл как будто против «Факела», но только high level (высокого уровня. — Прим. «Чемпионата»). Что-то из Британии, какой-то «Шеффилд».

Ребята сейчас играют в совсем другой футбол. В принципе, перед матчем с ними нам это и было сказано, что там намного упростили игру. Если добиваются результата, почему нет?» — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Летом 2024 года Сергей Песьяков перешёл в самарские «Крылья Советов» в качестве свободного агента. В текущем сезоне вратарь провёл за клуб восемь матчей, в которых смог отметиться одной голевой передачей.