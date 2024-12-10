Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков сравнил «Ростов» с английским футбольным клубом

Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков сравнил «Ростов» с английским футбольным клубом
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Песьяков сравнил игру своей бывшей команды «Ростов» с английским «Шеффилдом».

«Стал ли «Ростов» сильнее? На самом деле я не успел ни с кем пообщаться. Увидел Джонатана Альбу. Говорю: «Я играл как будто против «Факела», но только high level (высокого уровня. — Прим. «Чемпионата»). Что-то из Британии, какой-то «Шеффилд».

Ребята сейчас играют в совсем другой футбол. В принципе, перед матчем с ними нам это и было сказано, что там намного упростили игру. Если добиваются результата, почему нет?» — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Летом 2024 года Сергей Песьяков перешёл в самарские «Крылья Советов» в качестве свободного агента. В текущем сезоне вратарь провёл за клуб восемь матчей, в которых смог отметиться одной голевой передачей.

Материалы по теме
Песьяков: не жалею о переходе в «Крылья Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android