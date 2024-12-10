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Головин и Сафонов — самые дорогие игроки из стран бывшего СССР в Лиге 1 — Transfermarkt

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил список самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства, выступающих во французской Лиге 1. Первое место в этом рейтинге занял российский полузащитник «Монако» Александр Головин, чья стоимость оценивается в € 30 млн. На второй строчке расположился российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов — € 22 млн. Замыкает тройку лидеров грузинский нападающий «Лиона» Жорж Микаутадзе — € 18 млн.

Самые дорогие игроки из стран бывшего СССР в Лиге 1 по версии Transfermarkt:

Александр Головин (Россия, «Монако») — € 30 млн; Матвей Сафонов (Россия, «ПСЖ») — € 22 млн; Жорж Микаутадзе (Грузия, «Лион») — € 18 млн; Абдукодир Хусанов (Узбекистан, «Ланс») — € 12 млн; Зурико Давиташвили (Грузия, «Сент-Этьен») — € 8 млн; Далер Кузяев (Россия, «Гавр») — € 6 млн; Эдуард Соболь (Украина, «Страсбург») — € 1,2 млн.

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