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Головин и Сафонов — самые дорогие игроки из стран бывшего СССР в Лиге 1 — Transfermarkt

Головин и Сафонов — самые дорогие игроки из стран бывшего СССР в Лиге 1 — Transfermarkt
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил список самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства, выступающих во французской Лиге 1. Первое место в этом рейтинге занял российский полузащитник «Монако» Александр Головин, чья стоимость оценивается в € 30 млн. На второй строчке расположился российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов — € 22 млн. Замыкает тройку лидеров грузинский нападающий «Лиона» Жорж Микаутадзе — € 18 млн.

Самые дорогие игроки из стран бывшего СССР в Лиге 1 по версии Transfermarkt:

  1. Александр Головин (Россия, «Монако») — € 30 млн;
  2. Матвей Сафонов (Россия, «ПСЖ») — € 22 млн;
  3. Жорж Микаутадзе (Грузия, «Лион») — € 18 млн;
  4. Абдукодир Хусанов (Узбекистан, «Ланс») — € 12 млн;
  5. Зурико Давиташвили (Грузия, «Сент-Этьен») — € 8 млн;
  6. Далер Кузяев (Россия, «Гавр») — € 6 млн;
  7. Эдуард Соболь (Украина, «Страсбург») — € 1,2 млн.
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