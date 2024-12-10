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Колыванов: «Оренбург» полностью провалил этот сезон, у них мало шансов не вылететь

Колыванов: «Оренбург» полностью провалил этот сезон, у них мало шансов не вылететь
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Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал шансы футбольного клуба «Оренбург» на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге.

«Оренбург» полностью провалил этот сезон — у них мало шансов, чтобы не вылететь из РПЛ. Если брать результаты, назначение Слишковича можно считать провальным. В клубе надеялись, что он вытянет, но он проиграл слишком много матчей. Он неудачно влился в команду», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Оренбург» набрал восемь очков в 18 матчах и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Команда одержала всего одну победу, пять раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений.

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