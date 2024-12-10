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Моуринью: не хочу, чтобы «Сити» исключили из АПЛ, но хочу справедливости в футболе

Моуринью: не хочу, чтобы «Сити» исключили из АПЛ, но хочу справедливости в футболе
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал ранее сказанные им слова, что, в отличие от Хосепа Гвардиолы, возглавляющего «Манчестер Сити», он побеждал в АПЛ честно, в то время как «горожан» обвиняют в многочисленных нарушениях финансовых правил лиги.

«Мы с Пепом работали в одном чемпионате три года. Мы уважаем друг друга. Дело не в том, что я хочу, чтобы «Манчестер Сити» исключили [из АПЛ], дело в том, что я хочу справедливости. Небольшие команды иногда могут быть оштрафованы за превышение лимита по финансовому фэйр-плей в € 5-10. В то время, когда я работал в «Роме», тоже слишком много страдал из-за подобных ограничений. Не думаю, что это справедливо.

Мы уважаем друг друга, и он знает это. Слова — это одно, личное отношение — это другое. Всё, чего я хочу, — это справедливости, но мы не испытываем взаимных негативных чувств», — приводит слова Моуринью Fanatik.

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