«Жирона» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги чемпионов

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Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся испанская «Жирона» и английский «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд:

«Жирона»: Гассанига, Крейчи, Гутьеррес, Мартинес, Лопес, Мартин, Ромеу, Ван де Бек, Хиль, Миовски, Порту.

«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Собослаи, Гравенберх, Джонс, Салах, Гакпо, Диас.

На данный момент английский «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала 15 очков за пять матчей. «Жирона» заработала три очка и расположилась на 30-й строчке.