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Хомуха: с трансферным баном ЦСКА будет гораздо тяжелее бороться за медали

Хомуха: с трансферным баном ЦСКА будет гораздо тяжелее бороться за медали
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Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о турнирных перспективах красно-синих на фоне наложенного на них трансферного бана.

«У ЦСКА нет никаких изменений в лучшую сторону после ухода Владимира Федотова: шестое место и последнее место среди московских команд в очных матчах. С учётом новостей о бане команда не сможет усилить состав зимой. Мне кажется, что в этом году ЦСКА будет гораздо сложнее бороться за медали.

Но в составе ЦСКА есть молодые ребята — Лукин и Кисляк, — которые регулярно выходят в стартовом составе. В стане армейцев даются шансы молодым футболистам. Важно правильно использовать их», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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