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Бакаев: устал хвалить Джикию, он добавил «Химкам» опыта и качества в защите

Бакаев: устал хвалить Джикию, он добавил «Химкам» опыта и качества в защите
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Крайний нападающий «Химок» Зелихман Бакаев поделился мнением об игре 31-летнего одноклубника Георгия Джикии.

«Честно говоря, уже устал хвалить Джикию после его перехода в «Химки». Он, безусловно, добавил команде опыта и качества в защите. Очень здорово, что у нас есть такой классный игрок», — приводит слова Бакаева Legalbet.

Джикия присоединился к подмосковной команде 13 сентября в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне 31-летний защитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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