Алексис Мак Аллистер рассказал, в чём разница между Юргеном Клоппом и Арне Слотом

Полузащитник английского «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер рассказал, в чём заключается разница между бывшим главным тренером команды Юргеном Клоппом и нынешним — Арне Слотом.

«Самое большое отличие, или то, что мы добавили, — это терпение, когда мы владеем мячом. Это самая большая разница на данный момент. Теперь мы больше владеем мячом, что позволяет нам создавать больше голевых моментов. Команда чувствует себя комфортно и работает очень хорошо, как вы видели в матчах с «Реалом» в Лиге чемпионов и с «Манчестер Сити» в Премьер-лиге. Это придаёт нам больше уверенности и даёт понять, что мы можем конкурировать с любой командой», — приводит слова Мак Аллистера AS.

В текущем сезоне Алексис Мак Аллистер провёл за клуб во всех турнирах 21 матч, в которых забил два мяча.