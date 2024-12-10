Восемь игроков «ПСЖ» входят в топ-10 самых дорогих футболистов Лиги 1 — Transfermarkt

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил список самых дорогих футболистов во французской Лиге 1 по итогам обновления. Первое место в этом рейтинге занял вингер «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола, чья стоимость оценивается в € 65 млн. На второй строчке расположился полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери — € 60 млн. Замыкает тройку лидеров хавбек «Пари Сен-Жермен» Жоау Невеш — € 60 млн.

Топ-10 самых дорогих футболистов французской Лиги 1 по версии Transfermarkt:

Брэдли Баркола («ПСЖ») — € 65 млн; Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») — € 60 млн; Жоау Невеш («ПСЖ») — € 60 млн; Ашраф Хакими («ПСЖ») — € 60 млн; Нуну Мендеш («ПСЖ») — € 55 млн; Витинья («ПСЖ») — € 55 млн; Усман Дембеле («ПСЖ») — € 55 млн; Гонсалу Рамуш («ПСЖ») — € 50 млн; Джонатан Дэвид («Лилль») — € 45 млн; Магнес Аклиуш («Монако») — € 50 млн.