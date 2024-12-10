Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Восемь игроков «ПСЖ» входят в топ-10 самых дорогих футболистов Лиги 1 — Transfermarkt

Восемь игроков «ПСЖ» входят в топ-10 самых дорогих футболистов Лиги 1 — Transfermarkt
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил список самых дорогих футболистов во французской Лиге 1 по итогам обновления. Первое место в этом рейтинге занял вингер «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола, чья стоимость оценивается в € 65 млн. На второй строчке расположился полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери — € 60 млн. Замыкает тройку лидеров хавбек «Пари Сен-Жермен» Жоау Невеш — € 60 млн.

Топ-10 самых дорогих футболистов французской Лиги 1 по версии Transfermarkt:

  1. Брэдли Баркола («ПСЖ») — € 65 млн;
  2. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») — € 60 млн;
  3. Жоау Невеш («ПСЖ») — € 60 млн;
  4. Ашраф Хакими («ПСЖ») — € 60 млн;
  5. Нуну Мендеш («ПСЖ») — € 55 млн;
  6. Витинья («ПСЖ») — € 55 млн;
  7. Усман Дембеле («ПСЖ») — € 55 млн;
  8. Гонсалу Рамуш («ПСЖ») — € 50 млн;
  9. Джонатан Дэвид («Лилль») — € 45 млн;
  10. Магнес Аклиуш («Монако») — € 50 млн.
Материалы по теме
Головин и Сафонов — самые дорогие игроки из стран бывшего СССР в Лиге 1 — Transfermarkt
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android