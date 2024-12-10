Шикунов — о рекорде Кержакова: когда Дзюба чего-то хочет, многого добивается в этой жизни

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов оценил возможность нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы побить рекорд Александра Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Конечно, Дзюба забьёт и побьёт рекорд Кержакова. Он этого очень хочет. А когда он чего-то хочет, то многого добивается в этой жизни. Не удивляет, что он до сих пор конкурентоспособен в РПЛ. У него огромное отношение, любовь и желание к футболу. У нас у всех вместе взятых нет столько положительных эмоций, сколько у него. Он заводит себя и всю команду на нужный результат. Артём есть Артём», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Александр Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, на счету нападающего 233 гола. Артёму Дзюбе необходимо забить ещё четыре мяча, для того чтобы побить этот рекорд.