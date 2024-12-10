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Стало известно, где и когда «Локомотив» проведёт зимние сборы

Стало известно, где и когда «Локомотив» проведёт зимние сборы
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Пресс-служба московского «Локомотива» в телеграм-канале сообщила, что железнодорожники начнут подготовку ко второй части сезона 12 января. Команда пройдёт углублённый медосмотр и отправится в ОАЭ, где будет готовиться к продолжению сезона в три этапа.

Первый сбор пройдёт с 13 по 24 января в Абу-Даби. Второй сбор состоится 28 января и продлится до 8 февраля. Третий сбор пройдёт с 13 по 23 февраля.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 35 очков и на текущий момент занимает пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. В следующем туре РПЛ железнодорожники сыграют с махачкалинским «Динамо» (2 марта).

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