Экс-тренер Садулаева: Лечи в молодёжке любил брать мяч и идти от своих ворот до чужих

Тренер молодёжной команды «Ахмата» и экс-тренер полузащитника клуба Лечи Садулаева Иса Байтиев прокомментировал возможный переход игрока в санкт-петербургский «Зенит».

«Ахмат» — хороший клуб, но «Зенит» — это топ-клуб. Лечи заслуживает переход в «Зенит». Это очень одарённый футболист, с которым я три года работал в молодёжке. Ещё там был видно, что этот парень может играть в хороший футбол. Он интересный футболист с хорошим характером, но иногда его приходилось ругать и хвалить, как и всех других футболистов. Самое главное, что он очень добрый. У него футбольный характер — он не любит проигрывать и старается отдаваться максимально на тренировках. Он любил брать мяч и идти от своих ворот до чужих. Но мы ему это запрещали (смеётся). У него очень хорошая пластика и он без проблем обыгрывает соперника один в один», — сказал Байтиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Лечи Садулаев провёл за клуб во всех турнирах 20 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.