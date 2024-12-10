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Александр Горшков: «Зениту» неприятно уходить в отпуск на втором месте

Александр Горшков: «Зениту» неприятно уходить в отпуск на втором месте
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Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков поделился мнением, что сине-бело-голубые завершили первую часть нынешнего сезона РПЛ на втором месте.

«У «Зенита» столько же очков, сколько у «Краснодара». У «быков» было две возможности, чтобы воспользоваться осечками соперника, но они этого не сделали. «Зениту» неприятно уходить в отпуск на втором месте, а не на первом. Клуб привык быть первым. Мы знаем, что «Зениту» исполняется 100 лет, и это тоже откладывает свой отпечаток.

Два поражения в последних турах подтолкнут команду к каким-то шагам и действиям, а также помогут в подготовке к весенней части. Весь зимний период должен быть направлен на то, чтобы такие поражения не повторялись. Если бы этого не случилось, всё бы спокойно продолжалось. А так тренерский штаб должен всё проанализировать и предпринять какие-то действия», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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