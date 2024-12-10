«Лас‑Пальмас» отреагировал на слухи о соглашении со «Спартаком» по переходу Виллиана Жозе

Спортивный директор клуба «Лас‑Пальмас» Луис Хельгера прокомментировал информацию о том, что испанский клуб близок к соглашению с московским «Спартаком» о переходе нападающего красно-белых Виллиана Жозе за € 1,5 млн, о чём ранее сообщило издание Todo Fichajes.

«Информация о том, что мы достигли со «Спартаком» договорённости о трансфере Виллиана Жозе, — неправда», — приводит слова Хельгера «Матч ТВ».

33-летний футболист перешёл в стан красно-белых из «Бетиса» минувшим летом. За этот период он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Жозе выступал в составе «Лас‑Пальмаса» с 2015 по 2016 год.

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