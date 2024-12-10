Владимир Гранат: в «Оренбурге» ошиблись с назначением Слишковича

Бывший защитник московского «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал назначение Владимира Слишковича главным тренером российского футбольного клуба «Оренбург».

«Конечно, у «Оренбурга» есть шансы, чтобы сохранить прописку в РПЛ, но команда в каких-то матчах недобирала своих очков. Где-то не хватало удачи, но её нужно заслужить. В целом турнирная таблица РПЛ выглядит так: кто на что наиграл. Если говорить по результатам «Оренбурга», в клубе ошиблись с назначением Слишковича, но вторая часть чемпионата всё покажет», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Оренбург» набрал восемь очков в 18 матчах и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.