В Москве стартует VI Детский футбольный фестиваль «Чемпионата»

Ежегодный спортивный праздник для юных спортсменов со всей России в двух возрастных категориях пройдёт в манеже «Чертаново».

11 декабря московский манеж Футбольной академии «Чертаново» примет первые матчи VI Детского фестиваля «Чемпионата», в котором примут участие юные футболисты.

Фестиваль организован фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» совместно с «Чемпионатом». В этом сезоне за призы и награды будут соревноваться футболисты 2016 и 2017 годов рождения: старшие выступят в чертановском манеже с 11 по 15 декабря, а младшие — с 18 по 22 декабря.

Фото: Пресс-служба фонда «Пас в будущее»

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»: «Одна из главных задач нашего медиа — популяризация спорта в России. Очень важно развивать и поддерживать российский детско-юношеский спорт, в частности, футбол. Уже на протяжении шести лет «Чемпионат» и фонд «Пас в будущее» организовывают масштабные футбольные турниры для детей, которые дают возможность юным футболистам проявить себя».

Кирилл Васькин, президент фонда «Пас в Будущее»: «Мы очень рады, что, несмотря на любые трудности, наш совместный с «Чемпионатом» футбольный проект продолжается уже шестой год подряд. За это время нашими гостями стали команды из шести десятков российских городов, из Казахстана и Узбекистана, мы опробовали разные форматы соревнований, познакомились с будущими звёздами и их тренерами из самых дальних уголков России, получили немало благодарностей от участников. Уверен, что для ребят из регионов турнир с участием команд сильнейших московских академий — это лучший стимул развиваться и прогрессировать. Отдельно хотелось бы поблагодарить руководство академии «Чертаново», которое безвозмездно предоставило свой манеж для проведения матчей фестиваля».

В этом сезоне на фестивале вновь сыграют команды со всей страны. У восьмилеток фаворитами считаются воспитанники столичных академий «Чертаново» и ПФК ЦСКА, а их соперниками станут команды нескольких московских и подмосковных школ, наши гости из Дагестана, Ставрополья, Екатеринбурга и даже из Приморья: для того чтобы поучаствовать в фестивале, юные динамовцы из Уссурийска преодолели больше 6 тыс. км!

Группа А: «Чертаново» (Москва), «Метеор» (Балашиха), «Метеор-ТХ» (Екатеринбург), «Тигры» (Москва).

Группа B: ЦСКА (Москва), СШОР «Химки» (Химки), «Победа» (Хасавюрт), «Юный динамовец» (Уссурийск).

Группа C: Сборная регионов, «Спарта» (Москва), «Локо» (Минеральные Воды), Finish Sport (Москва).

В среду и четверг состоятся матчи группового этапа, в пятницу и субботу придёт время матчей плей-офф, а в воскресенье команды разыграют итоговые места.

Результаты игр и ссылки на прямые трансляции всех матчей фестиваля можно найти на сайте фонда «Пас в Будущее».