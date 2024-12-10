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«Лейпциг» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

«Лейпциг» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся немецкий «Лейпциг» и английская «Астон Вилла». Игра пройдёт на стадионе «Лейпциг» в Лейпциге (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Маурицио Мариани (Рим, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент немецкий «Лейпциг» занимает 34-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда не набрала ни одного очка за пять матчей. «Астон Вилла» заработала 10 очков и расположилась на девятой строчке.

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