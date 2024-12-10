Иван Таранов: «Зенит» — колода карт, где 12 тузов. Они могут делать всё, что хотят

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мнением об игре «Зенита» после завершения первой части сезона РПЛ.

«Зенит» — непредсказуемая команда. Они могут обыграть конкурента с очень крупным счётом, а также уступить дома аутсайдеру. На мой взгляд, «Зениту» не хватает дисциплины. Сергею Богдановичу нужно быть более требовательным к легионерам. Но это моё видение со стороны, я не собираюсь кого-то учить. Такой результат команды в домашних матчах с клубами из второй части таблицы — это из-за проблем с дисциплиной.

Вполне возможно, что петербургская команда будет кого-то продавать уже этой зимой. «Зенит» — это колода карт, где 12 тузов. Они могут делать всё, что хотят. Команде с таким уровнем и подбором футболистов усиливаться — не самое главное. Важно, чтобы футболисты поменяли своё отношение к делу», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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