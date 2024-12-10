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«Байер» — «Интер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

«Байер» — «Интер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся немецкий «Байер» и итальянский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич (Марибор, Словения). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент немецкий «Байер» занимает шестое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала 10 очков за пять матчей. Миланский «Интер» заработал 13 очков и расположился на второй строчке.

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