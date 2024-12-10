«Аталанта» — «Реал» Мадрид: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Аталанта» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Джевисс» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступит Томаш Листкевич из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре общего этапа Лиги чемпионов «Аталанта» победила швейцарский «Янг Бойз» со счётом 6:1. В свою очередь, «сливочные» уступили «Ливерпулю» со счётом 0:2. В матче 7-го тура соревнования «Аталанта» встретится со «Штурмом» (21 января), «Реал» — с «Ред Булл Зальцбург» (22 января).

Материалы по теме «Байер» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Арде Гюлеру

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: