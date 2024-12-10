«Ред Булл Зальцбург» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся австрийский «Ред Булл Зальцбург» и французский «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре общего этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» проиграл «Байеру» со счётом 0:5. В свою очередь, парижский клуб уступил «Баварии» со счётом 0:1. В матче 7-го тура соревнования «Ред Булл Зальцбург» встретится с мадридским «Реалом» (22 января), а «ПСЖ» — с «Манчестер Сити» (22 января).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: