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Ледяхов: зимняя пауза не на руку «Спартаку» — команда набрала бы приличную скорость

Ледяхов: зимняя пауза не на руку «Спартаку» — команда набрала бы приличную скорость
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Бывший тренер грозненского «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал игру московского «Спартака» в последних матчах перед зимней паузой в Российской Премьер-Лиге.

«Думаю, футболисты «Спартака» сыгрались, а Станкович нашёл баланс между линиями, и сейчас играют сильнейшие, которые показывают неплохой уровень, особенно Барко и Угальде. А также «Спартак» начал очень хорошо играть в обороне — два центральных защитника её цементируют. Станкович нашёл 11-12 основных футболистов. Теперь нужно продолжать в том же духе. Ещё хочу отметить приличное физическое состояние команды. Если бы не было перерыва, то красно-белые набрали бы приличную скорость. Получается, что зимняя пауза не на руку «Спартаку», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 37 очков за 18 матчей.

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