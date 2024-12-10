«Байер» — «Интер»: стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги чемпионов

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Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся немецкий «Байер» и итальянский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена в Леверкузене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич (Марибор, Словения). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Байер»: Градецки, Тапсоба, Та, Инкапье, Фримпонг, Гримальдо, Телла, Паласиос, Андрих, Джака, Вирц.

«Интер»: Зоммер, Биссекк, де Врей, Бастони, Дармиан, Фраттези, Чалханоглу, Зелиньски, Аугусто, Тареми, Тюрам.

На данный момент немецкий «Байер» занимает шестое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала 10 очков за пять матчей. «Интер» заработал 13 очков и расположился на второй строчке.