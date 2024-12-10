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Гвардиола: я хотел бы бросить всё и пойти играть в гольф, но не могу

Гвардиола: я хотел бы бросить всё и пойти играть в гольф, но не могу
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о завершении своей карьеры.

«Я хотел бы бросить всё и пойти играть в гольф, но не могу. Придёт время, когда я почувствую, что хватит [работать тренером], и тогда определённо остановлюсь», — приводит слова Гвардиолы City Xtra со ссылкой на журналиста Дани Гарсию в соцсети Х (ранее Twitter).

Хосеп Гвардиола занимает должность главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года. За этот период под его руководством «горожане» шесть раз выиграли английскую Премьер-лигу, один раз победили в Лиге чемпионов, дважды — в Кубке Англии.

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