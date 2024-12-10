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Александр Канищев: у Садулаева есть всё, чтобы играть в основе «Зенита»

Александр Канищев: у Садулаева есть всё, чтобы играть в основе «Зенита»
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Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев высказался о потенциальном переходе 24-летнего вингера «Ахмата» Лечи Садулаева в санкт-петербургский клуб.

«У Садулаева больше перспектив, чтобы в «Зените» сесть на лавку. Хотя это интересный и неплохой футболист. Может, у него когда-то получится, но с подходом, который сейчас работает в «Зените», у него такие же перспективы, как у всех приходящих россиян. Если меня попросят о трансфере Садулаева, то я дам добро.

Нельзя сравнить Садулаева с Соболевым. Это играющий парень с большими задатками. С Соболевым отдельная история — он, наверное, хороший парень и я не хочу его обижать. Он умеет играть в свой футбол, но не в зенитовский. В этом проявляется моя категоричность. Он бы мог усилить какой-то клуб, но зачем из «Спартака» отпускать сильного нападающего, тем более прямому конкуренту? Если такое происходит, об этом нужно задуматься.

С Садулаевым совсем другая история. Он сейчас играет в команде, которая борется за выживание и у неё не так много шансов, чтобы выжить. А у Лечи есть перспективы остаться в РПЛ и играть в первой команде страны. Такой переход более понятен, если он состоится. Но всё остальное зависит от него, ведь он знает, куда идёт — его ждёт лавка. Однако если он докажет, может занять место в основе — у него всё для этого есть», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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