«Прекратите это!» Мбаппе — родителям, с детства готовящим детей стать легендами футбола

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе подверг критике тренд в социальных сетях, в рамках которого родители показывают, как они с ранних лет готовят своих детей стать будущими звёздами футбола.

«Прекратите это! Удалите всё… Мои родители позволяли мне развлекаться [в детстве]. То обстоятельство, что вы заставили своего восьмилетнего ребёнка пробежать вокруг поля 18 кругов, не означает, что это на что-то повлияет», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Clique TV в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и двумя результативными передачами.

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