Гладилин: «Зенит» своей «прекрасной» игрой и двумя «великолепными» матчами создал интригу

Бывший советский и российский футболист Валерий Гладилин считает, что два поражения «Зенита» в конце сезона Российской Премьер-Лиги пошли на пользу интриге чемпионата.

«Зенит» своей «прекрасной» игрой на финише и двумя «великолепными» матчами с «Крыльями Советов» и «Акроном» создал интригу в чемпионате России. Это хорошо — второй круг будет интереснее, ведь пять команд будут претендовать на медали.

«Краснодар» должен был уходить на зимний перерыв с бóльшим отрывом. Но сейчас у них столько же очков, как у «Зенита», а также рядом «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». Будет очень интересно. При трёхочковой системе разрыв в два очка — это очень мало», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.