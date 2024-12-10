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Гладилин: «Зенит» своей «прекрасной» игрой и двумя «великолепными» матчами создал интригу

Гладилин: «Зенит» своей «прекрасной» игрой и двумя «великолепными» матчами создал интригу
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Бывший советский и российский футболист Валерий Гладилин считает, что два поражения «Зенита» в конце сезона Российской Премьер-Лиги пошли на пользу интриге чемпионата.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10'     1:1 Мостовой – 21'     1:2 Дзюба – 40'    
Удаления: нет / Данилин – 55'
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Зенит» своей «прекрасной» игрой на финише и двумя «великолепными» матчами с «Крыльями Советов» и «Акроном» создал интригу в чемпионате России. Это хорошо — второй круг будет интереснее, ведь пять команд будут претендовать на медали.

«Краснодар» должен был уходить на зимний перерыв с бóльшим отрывом. Но сейчас у них столько же очков, как у «Зенита», а также рядом «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». Будет очень интересно. При трёхочковой системе разрыв в два очка — это очень мало», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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