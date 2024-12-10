Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Бобёр: по сравнению с прошлым сезоном качество футбола в РПЛ стало похуже

Антон Бобёр: по сравнению с прошлым сезоном качество футбола в РПЛ стало похуже
Комментарии

Бывший российский футболист Антон Бобёр считает, что уровень Российской Премьер-Лиги упал.

«С учётом всех перипетий, которые были в «Крыльях Советов», 10-е место с 18 очками — вполне неплохой результат, ведь могло быть хуже.

Не сказал бы, что нынешний сезон лучше прошлого в плане футбола, но если брать в плане интриг и сенсаций, то да. В этом плане очень интересно, что происходит и к чему это приведёт. Футбол в РПЛ стал похуже — вся ситуация всё равно влияет. Нельзя сказать, что было хорошее качество футбола», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Антон Бобёр наиболее известен по выступлениям за «Крылья Советов» и «Мордовию».

Материалы по теме
Новый скандал в «Крыльях» появился из ничего. В деле — губернатор и несколько футболистов
Новый скандал в «Крыльях» появился из ничего. В деле — губернатор и несколько футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android