Антон Бобёр: по сравнению с прошлым сезоном качество футбола в РПЛ стало похуже

Бывший российский футболист Антон Бобёр считает, что уровень Российской Премьер-Лиги упал.

«С учётом всех перипетий, которые были в «Крыльях Советов», 10-е место с 18 очками — вполне неплохой результат, ведь могло быть хуже.

Не сказал бы, что нынешний сезон лучше прошлого в плане футбола, но если брать в плане интриг и сенсаций, то да. В этом плане очень интересно, что происходит и к чему это приведёт. Футбол в РПЛ стал похуже — вся ситуация всё равно влияет. Нельзя сказать, что было хорошее качество футбола», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Антон Бобёр наиболее известен по выступлениям за «Крылья Советов» и «Мордовию».