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Омари Тетрадзе заявил, что стал спортивным директором «Уфы»

Омари Тетрадзе заявил, что стал спортивным директором «Уфы»
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Бывший тренер «Химок» и «Енисея» Омари Тетрадзе заявил, что стал спортивным директором «Уфы».

«Я официально возглавил «Уфу» в качестве спортивного директора, а не главного тренера. Тренером останется Харлачёв», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На текущий момент «Уфа» выступает в Мелбет Первой лиге. После 21 тура данного соревнования команда набрала 20 очков и располагается на 15-й строчке. В следующем туре «Уфа» встретится с «Чайкой». Игра состоится 1 марта. Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги «Балтика» (45 очков).

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