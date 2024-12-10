Хедира: если Винисиус хочет быть как Роналду, он должен уважать соперников и судей

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Сами Хедира ответил на вопрос, кто заслуживал выиграть «Золотой мяч» — 2024.

«Я сам был полузащитником и восхищаюсь Родри. Если посмотреть, как сейчас поживает «Манчестер Сити» без Родри, то станет понятна его важность. На Евро-2024 смотрел за его игрой на стадионе четыре раза. Сначала он выводит всех футболистов на поле, а затем заставляет их играть. Это невероятно.

Но есть Винисиус, который тоже заслуживает данной награды. Когда в «Реале» не знают, что делать, они отдают мяч Винисиусу, а он делает разницу. Но необходимо сказать про его поведение. Часто он кажется злым. Криштиану [Роналду] был таким же в молодости, но быстро изменился. Если Винисиус хочет быть похожим на Месси, Зидана, Криштиану, Хави, то он должен быть немного более уважительным к соперникам и судьям.

Однако если говорить о футболе, то Винисиус — номер один. Я не большой поклонник индивидуальных наград, но, на мой взгляд, Родри и Вини были лучшими в этом году. Если Вини немного изменится и станет более уважительным, то он выиграет три или четыре «Золотых мяча», — приводит слова Хедиры Marca.

Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе: