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Колыванов — о Садулаеве: когда переходишь в «Зенит», нужны железные сами знаете что

Колыванов — о Садулаеве: когда переходишь в «Зенит», нужны железные сами знаете что
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Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал потенциальный переход полузащитника грозненского «Ахмата» Лечи Садулаева в санкт-петербургский «Зенит».

«В «Зените» супербольшая конкуренция — нужно постоянно быть в форме. В таких больших клубах нужно выделяться и становиться лидером. Когда ты переходишь из средней команды в большую, нужны железные сами знаете что. Потому что каждый твой промах и неважная игра ставят под сомнение твоё место в основе. Переходя в такой клуб, ты имеешь шанс что-то выиграть, ведь «Зенит» борется за всё. Поэтому новичкам нужно доказать в первую очередь себе и всем вокруг, что ты можешь играть в таком клубе.

Садулаев — прекрасный футболист с хорошими данными. Он отлично играет впереди, создаёт моменты и ладит с партнёрами. Как говорили раньше, главное — не ссать!» — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Лечи Садулаев провёл за клуб во всех турнирах 20 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.

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