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Стала известна причина, из-за которой «МЮ» готов продать Рашфорда

Стала известна причина, из-за которой «МЮ» готов продать Рашфорда
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Одна из причин, из-за которой «Манчестер Юнайтед» готов продать крайнего нападающего Маркуса Рашфорда, заключается в образе жизни 27-летнего футболиста, который тот ведёт за пределами поля. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на The Telegraph.

По информации источника, Рашфорд подвержен целому ряду факторов вне футбола, влияющих на уровень его игры на поле.

Напомним, ранее сообщалось, что «красные дьяволы» готовы продать Рашфорда к следующему лету из-за его высокой заработной платы, избавившись от которой «Манчестер Юнайтед» смог бы вписаться в правила финансового фэйр-плей.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 23 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Маркуса в € 60 млн.

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