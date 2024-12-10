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Моуринью: на Евро все кричали «Ямаль, Ямаль», но мне больше нравится Нико Уильямс

Моуринью: на Евро все кричали «Ямаль, Ямаль», но мне больше нравится Нико Уильямс
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью отметил высокий футбольный уровень крайнего нападающего «Атлетика» Нико Уильямса в преддверии очного матча команд в 6-м туре общего этапа Лиги Европы, который состоится в среду, 11 декабря.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 18:30 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На чемпионате Европы люди кричали «Ямаль, Ямаль и Ямаль». Он замечательный парнишка, но лично мне больше нравится Нико [Уильямс]. Надеюсь, что в итоге он наденет белую футболку, ведь в Испании я болею именно за эту команду. Поддерживаю мадридский «Реал», — приводит слова Моуринью Cadena Ser.

Минувшим летом появлялись слухи об интересе «Барселоны» к 22-летнему нападающему «Атлетика».

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