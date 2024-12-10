«Жирона» — «Ливерпуль»: в первом тайме счёт не открыт

В эти минуты наступил перерыв в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются испанская «Жирона» и английский «Ливерпуль». Игра проходит на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Бенуа Бастьен (Метц, Франция). В первом тайме команды не смогли открыть счёт — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме обе команды активно создавали моменты, но превратить их в голы не смогли.

На данный момент английский «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала 15 очков за пять матчей. «Жирона» заработала три очка и расположилась на 30-й строчке.