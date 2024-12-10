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Иван Таранов — о бане ЦСКА: молодёжь — хорошо, но с ней тяжело бороться за медали

Иван Таранов — о бане ЦСКА: молодёжь — хорошо, но с ней тяжело бороться за медали
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Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов поделился мнением о выступлении красно-синих в первой части сезона РПЛ, по итогам которой они заняли шестое место.

«Конечно, ЦСКА выдал неоднозначный отрезок: был хороший старт, а потом — неоднозначная концовка, от которой ждали большего. Хотя мы увидели слаженную игру в обороне и оценили нового тренера. Но неплохо, что ЦСКА завершил первую часть на мажорной ноте с вполне хорошим результатом. Уже на протяжении нескольких лет хочется видеть качественные приобретения в ЦСКА именно в атакующую линию. В обороне всё неплохо, однако для достижения высоких результатов нужно усилить атаку.

Но мы видим, что армейцы сейчас испытывают проблемы, которые мешают команде выступать более ярко и добиваться высоких результатов. Молодёжь — это хорошо, но с ней тяжело бороться за медали. Молодые футболисты растут на фоне опытных и стабильных игроков. Сейчас во время ротации составов Николичу приходится ставить в старт молодых. Но нельзя сказать, что эта молодёжь пассивная, наоборот, талантливая, однако ими не борются за самые высокие места», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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