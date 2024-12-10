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Ледяхов: для РПЛ позитивно, когда несколько команд претендуют на чемпионское звание

Ледяхов: для РПЛ позитивно, когда несколько команд претендуют на чемпионское звание
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Бывший тренер грозненского «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал борьбу за чемпионство в Российской Премьер-Лиге в сезоне 2024/2025.

«Больше всего удивила концовка РПЛ перед зимней паузой, «Зенит» и как следует удивил «Спартак». У нас как обычно — турбулентность. Можно назвать нынешний чемпионат интереснее прошлого. В первом кругу была очень острая борьба. У «Спартака» был огромный отрыв от первого места, но команда сократила его до двух очков. Уже на следующую часть чемпионата «Спартаку» нужно готовиться и бороться за призовые места. Для РПЛ позитивно, когда несколько команд претендуют на чемпионское звание», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак».

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