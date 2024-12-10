Хедира: в «Реале» Роналду мог схватить меня и начать кричать: «Сами, будь агрессивным»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Сами Хедира ответил на вопрос, кто из игроков «сливочных» проявлял лидерские качества в важных матчах в тот период, когда он выступал за «Королевский клуб» (2010-2015 годы).

«Касильяс был капитаном, но лидером был Серхио Рамос, потому что в нём есть испанская кровь и ДНК мадридского «Реала». Также нужно отметить Криштиану Роналду, всегда готового к важным матчам и умеющим зарядить остальных. Он мог схватить тебя и начать кричать, чтобы держать в напряжении: «Давай, Сами, будь агрессивным. Месут [Озил], используй свою магию. Ди Мария, возьми мяч и забей». Роналду готовил всех нас морально к этим матчам. Он был мотиватором», — приводит слова Хедиры Marca.

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