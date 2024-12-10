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Аталанта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Аталанта – Реал Мадрид: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025

«Аталанта» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Аталанта» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Джевисс» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступит Томаш Листкевич из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Аталанта»: Карнезекки, Джимсити, Хин, Колашинац, Белланова, де Рон, Руджери, Лукман, Эдерсон, Де Кетеларе, Пашалич.

«Реал»: Куртуа, Васкес, Рюдигер, Гарсия, Тчуамени, Вальверде, Беллингем, Винисиус Жуниор, Себальос, Диас, Мбаппе.

В минувшем туре общего этапа Лиги чемпионов «Аталанта» победила швейцарский «Янг Бойз» со счётом 6:1. В свою очередь, «сливочные» уступили «Ливерпулю» со счётом 0:2. В матче 7-го тура соревнования «Аталанта» встретится со «Штурмом» (21 января), «Реал» — с «Ред Булл Зальцбург» (22 января).

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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