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Ред Булл Зальцбург – ПСЖ: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025

«Ред Булл Зальцбург» — «ПСЖ»: Сафонов остался в запасе на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся австрийский «Ред Булл Зальцбург» и французский «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Ред Булл Зальцбург»: Шлагер, Байду, Гвиндо, Дедич, Капальдо, Глух, Кунфоло Йео, Бидструп, Гурна-Дуат, Ратков, Доржеле.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Руис, Ли Кан Ин, Невеш, Рамуш, Баркола.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе на матч с «Ред Булл Зальцбург».

В минувшем туре общего этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» проиграл «Байеру» со счётом 0:5. В свою очередь, парижский клуб уступил «Баварии» со счётом 0:1. В матче 7-го тура соревнования «Ред Булл Зальцбург» встретится с мадридским «Реалом» (22 января), а «ПСЖ» — с «Манчестер Сити» (22 января).

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