Бывший игрок «Спартака» и сборной России Тернавский покинет пост главного тренера «Твери»

Чемпион и обладатель Кубка России 1994 года Владислав Тернавский в ближайшее время покинет «Тверь», выступающую во Второй лиге Б. Как сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко источник, знакомый с ситуацией, руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с 55-летним специалистом, истекающий 31 декабря 2024 года.

Тернавский входил в штаб тверской команды с лета 2022 года, а в апреле 2024-го сменил Максима Мишаткина в роли главного тренера. Ранее он работал в структуре тульского «Арсенала». В сезоне-2013/2014 году подольский «Витязь» под руководством Тернавского занял второе место в зоне «Центр» Второй лиги, уступив лишь саратовскому «Соколу».

Как футболист Владислав известен по выступлениям за «Спартак», одесский «Черноморец», «Сатурн» и «Ростсельмаш». За сборную России защитник провёл семь матчей, в том числе два — на чемпионате мира 1994 года в США.

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