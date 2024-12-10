«Жирона» — «Ливерпуль»: Салах открыл счёт с пенальти на 63-й минуте

В эти минуты идёт матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются испанская «Жирона» и английский «Ливерпуль». Игра проходит на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Бенуа Бастьен (Метц, Франция). На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 63-й минуте нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счёт с пенальти, сильно пробив в левую от себя «шестёрку».

На данный момент английский «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала 15 очков за пять матчей. «Жирона» заработала три очка и расположилась на 30-й строчке.