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Кастаньо назвал главных конкурентов «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Кастаньо назвал главных конкурентов «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ
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Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо ответил на вопрос о главных конкурентах «быков» за первое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Главные конкуренты «Краснодара» за первое место? Мне кажется, как всегда, три команды на первых позициях. В целом весь чемпионат проходит достаточно равно, и любая команда может обыграть любую», — приводит слова Кастаньо «РБ Спорт».

После завершения первой части чемпионата России «Краснодар» набрал 39 очков и занимает первое место. На второй строчке расположился «Зенит», заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров «Спартак», набравший 37 очков.

В нынешнем сезоне Кастаньо принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Турнирная таблица РПЛ
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