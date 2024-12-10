Сильянов рассказал, какой аспект игры необходимо улучшить «Локомотиву»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов считает, что железнодорожникам необходимо демонстрировать большую стабильность для достижения результатов.

«В чемпионской ли гонке «Локомотив»? Да, наверное. Что нужно улучшить? Стабильность. Не проваливать вот так три матча подряд», — приводит слова Сильянова «РБ Спорт».

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 35 очков и занимает пятое место, отставая от лидеров чемпионата в лице «Краснодара» и «Зенита» на четыре очка.

В нынешнем сезоне Сильянов принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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