Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сильянов рассказал, какой аспект игры необходимо улучшить «Локомотиву»

Сильянов рассказал, какой аспект игры необходимо улучшить «Локомотиву»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов считает, что железнодорожникам необходимо демонстрировать большую стабильность для достижения результатов.

«В чемпионской ли гонке «Локомотив»? Да, наверное. Что нужно улучшить? Стабильность. Не проваливать вот так три матча подряд», — приводит слова Сильянова «РБ Спорт».

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 35 очков и занимает пятое место, отставая от лидеров чемпионата в лице «Краснодара» и «Зенита» на четыре очка.

В нынешнем сезоне Сильянов принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Александр Сильянов Подробнее
Материалы по теме
Сильянов: в концовке первой части сезона у «Локо» немного пропал фарт

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android