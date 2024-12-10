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Гол Салаха с пенальти принёс «Ливерпулю» победу в матче Лиги чемпионов с «Жироной»

Гол Салаха с пенальти принёс «Ливерпулю» победу в матче Лиги чемпионов с «Жироной»
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Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались испанская «Жирона» и английский «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Ливерпуля».

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 20:45 МСК
Жирона
Жирона, Испания
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Салах – 63'    

В первом тайме команды не смогли отличиться и ушли на перерыв при равном счёте. На 63-й минуте нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил первый и единственный гол в матче, реализовав пенальти.

На данный момент английский «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала 18 очков за шесть матчей. «Жирона» заработала три очка и расположилась на 30-й строчке.

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