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Сафонов не выходит в стартовом составе «ПСЖ» на протяжении трёх матчей подряд

Сафонов не выходит в стартовом составе «ПСЖ» на протяжении трёх матчей подряд
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не выходит в стартовом составе парижского клуба на протяжении трёх матчей подряд.

Последний раз 25-летний футболист появлялся в стартовом составе «ПСЖ» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:0), который состоялся 26 ноября. После этого Сафонов оставался на скамейке запасных во встречах чемпионата Франции с «Нантом» (1:1) и «Осером» (0:0). Также российский вратарь не появится в стартовом составе «ПСЖ» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург», который состоится сегодня, 10 декабря.

Всего в нынешнем сезоне Сафонов принял участие в шести матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль».

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